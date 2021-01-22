Палермо, Италия, , 19:07 — REGNUM Несовершеннолетним нельзя запрещать пользоваться интернетом и социальными сетями, но это пользование не должно быть бесконтрольным, заявила в пятницу, 22 января, гарант (омбудсмен) по вопросам детства и юношества Италии Карла Гарлатти.

Так она прокомментировала недавний трагический случай с гибелью подростка из Палермо: 10-летняя девочка принимала в TikTok участие во «флэшмобе» по затягиванию пояса на шее и в результате скончалась.

Родители и учителя должны следить за тем, как и сколько подростки используют гаджеты, также они должны подавать пример корректного их пользования, и у подростков не должно быть гаджетов во время уроков, считает Гарлатти.