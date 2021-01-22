Москва, , 19:03 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы страны рассказали сотни любопытных новостей и историй: громадные сосульки, незадачливые грабители. Самое интересное — в нашей подборке.

Центральный федеральный округ

Перепады уличных температур привели к появлению массы сосулек по всей стране. Не стали исключением столичные небоскребы. На башне «Восток» заметили сосульку длиной восемь метров. «Ледяное копье висит на высоте 370 метров и всем своим видом намекает, что его надо снять до грядущего потепления», — пишет «Что там в Москве?«

В Костромской области предлагают наказывать тех, кто распространяет лживую информацию о вакцинации, потому что ударная вакцинация попросту активировала антипрививочников по всей стране. «Бредовые антипрививочные вбросы уже изрядно поднадоели. Лучше бы люди с такой энергией опровергали эффективность заговоров и лечения корешками. Остается только верить, что разум когда-нибудь победит», — соглашается «Родина снегурочки».

»Калужский мечтатель» сообщает, что новогодняя столица, Калуга в последний Новый год заработала меньше, чем обычно. Причина — в карантинных мерах. Хотя, например, все места в ресторанах и гостиницах были заняты, но сами они закрывались в полночь.

Северо-Западный федеральный округ

Конкурс на выбор логотипа общественного транспорта Петербурга вышел на стадию народного голосования. Петербуржцы в интернете могут оценить и проголосовать за один из пяти логотипов. Итоги интернет-голосования будут учтены жюри. «Записки декабриста» отмечают, что в числе вариантов голосования есть и такой: «почему они все такие убогие?»

В Эрмитаже идет выставка Фаберже. Один из коллекционеров обнаружил, что на ней немало подделок, которые годятся разве что для сувенирной лавки. Эрмитаж на обвинения решил не отвечать, пишут «Невские новости».

Приволжский федеральный округ

Удивительное преступление случилось в Уфе. 19-летний парень ограбил прохожего, отобрал у него дорогие наушники. Полицейские быстро нашли злоумышленника, причем в кабинете следователя, где он давал показания по другому своему грабежу. Возбуждено еще одно уголовное дело, сообщил «Южный Башкортостан».

В пермском аэропорту заработали телетрапы, которые должны были запустить еще несколько лет назад, ведь аэропорт торжественно открыли в 2017 году. «Радостное событие, однако есть в нем какой-то печальный оттенок. Мне кажется, это слишком долгий срок для реализации не столь уж масштабного проекта», — считает «Пермский глобус».

»Урал56» узнал, что в оренбургском поселке Илек казаки «ликвидировали» улицу Чапаева и самостоятельно переименовали ее в улицу Тимофея Сладкова, который считается победителем Чапаева. До этого в области казаки открыли памятник Сладкову, но он простоял всего месяц и был демонтирован. Та же судьба ждет и «переименованную» улицу.

В заброшенных самарских штольнях неизвестные воруют колеса старых вагонеток. «Местные спелеологи и экскурсоводы недоумевают: в чем выгода? Ведь их вряд ли можно сдать на металлолом или в музей. Между тем из 67 вагонеток уцелело только 25», — передает «Злой самаритянин». Оставшиеся вагонетки решили сварить в неразборную конструкцию, чтобы отбить у вандалов охоту с ними возиться.

Волгоград начал готовиться к празднованию 800-летия Александра Невского. Город будет центром празднования, во многом из-за строительства огромного Александро-Невского собора. «Отметим день рождения князя с размахом», — предсказывает «Сталингумрак».

Уральский федеральный округ

На Ямале неожиданно нашли печально известный борщевик Сосновского. Опасное растение может нанести серьезный вред традиционному хозяйству. Ученые начали искать способы решения проблемы, пишет «Ямал-Регион».

Сибирский федеральный округ

В Омске украли трактор, который чистил улицы от снега. Стоило водителю на минуту зайти в магазин за сигаретами, как трактор исчез. Скоро его нашли. За рулем сидел подвыпивший мужчина, который в молодости работал трактористом, а затем получил сроки за кражу, разбой и угрозу убийством. «Тряхнул, так сказать, стариной на срок», — удивляется OmskBreaking.

Южный федеральный округ

«Живая Кубань» рассказывает, что на очередной мемориальной доске в честь героев Великой Отечественной войны нашли ляп. В кубанской станице Динской вместо ордена Славы изображен орден Отечественной войны. Интересно, что раньше все было правильно, но, вероятно, после реконструкции появилась ошибка. В администрации менять орден отказались.

В Краснодаре мужчина украл букет роз за 20 тысяч рублей, принес домой, но поссорился с женой и в сердцах подарил букет случайной прохожей. Преступника задержали. За подарок незнакомке ему грозит до четырех лет лишения свободы, пишет «Кубань24».

Северо-Кавказский федеральный округ

В Каспийске на мусорке заметили кормящегося объедками верблюда. Раньше здесь видели и коров, и лошадей. По словам «Life Дагестан», Каспийску зоопарк не нужен, хватит мусорки.

«Ингушетия» пишет, что установленные на древних башнях в горной части республики солнечные батареи скоро снимут. Их установка возмутила историков, юристов, местных жителей, которые добились демонтажа устройств.

Дальневосточный федеральный округ

«Страновед» рассказывает про дискуссию о «ковид-паспортах». Первыми о введении документа заговорили на Сахалине, потом в Башкирии. Однако федеральные власти идею раскритиковали, также против введения «ковид-паспортов» высказывается 59 процентов россиян.

«Мачо с Авачи» пишет, что на Камчатке озаботились угрозой серьезного землетрясения, которое прогнозируют на ближайшие годы. В Министерстве строительства говорят, что многие дома, построенные до 2000 года, устарели и подземных толчков не выдержат. Надо быстро строить новые.

Такие истории рассказывали в Telegram-каналах на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.