Санкт-Петербург, , 18:30 — REGNUM За сутки в Петербурге прививки от коронавируса получили более 2,5 тыс. человек. В том числе первично привито 2294 человека, вторую часть двухкомпонентной вакцины получили 223 человека. Тем временем расширяются возможности для дистанционной записи на вакцинацию.

Вакцина «Спутник V» Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

По данным Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Санкт‑Петербурге COVID-19, с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано от коронавируса 32 453 человека, в том числе 5590 человек полностью закончили цикл вакцинации.

Нарастающим итогом в Северную столицу поступило 105 242 комплекта вакцины. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 19 239 комплектов.

В настоящее время Фармбаза Санкт-Петербурга распределяет по 70 прививочным пунктам поступившие накануне в город 62 550 доз вакцины «Спутник V». До конца января в городе планируется открыть еще порядка 30 пунктов.

Как сообщили 22 января в Смольном, с 1 февраля жители Петербурга смогут записаться на вакцинацию через Портал государственных услуг в Санкт-Петербурге. В настоящее время записаться можно на портале «Здоровье петербуржца», а также в регистратурах поликлиник.

«Нужно максимально задействовать все возможные способы записи — и телефон, и интернет. Это позволит развести потоки желающих привиться и быстро провести иммунизацию горожан, в том числе пожилых людей. Таким образом мы сможем избежать излишней нагрузки на поликлиники», — сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге от коронавируса привили более 30 тыс. человек