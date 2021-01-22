Челябинск, , 18:26 — REGNUM Жители Челябинской области 23 и 24 января снова смогут пройти бесплатное тестирование на коронавирус. Пункты будут работать в торговых центрах Челябинска и ряда других городов региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Так, с 14:00 до 17:00 по местному времени сделать тест можно будет в четырёх ТК Челябинска, а ещё в двух — с 10:00 до 14:00. Также узнать свой ковид-статус смогут жители Златоуста, Аши, Карталов, Кыштыма, Магнитогорска, Копейска, Миасса, Сатки, Пласта и Южноуральска.

С собой граждан просят иметь паспорт и полис ОМС, а за два часа до тестирования не употреблять пищу. Как сообщало ИА REGNUM, впервые тестирование в торговых центрах власти региона опробовали в новогодние каникулы, и этот способ был оценён лично губернатором Алексеем Текслером.