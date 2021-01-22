Нижний Новгород, , 18:14 — REGNUM За приостановление уголовного дела бывшая сотрудница МВД получила от адвоката задержанного взятку в 30 тысяч рублей. На обеих женщин завели уголовные дела, первая была уволена из правоохранительных органов, адвокат лишена лицензии. Обвиняемых ждет суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области.

По версии следствия, экс-заместитель начальника отдела УМВД по Нижнему Новгороду в августе 2020 года в рамках расследования уголовного дела поручила подчиненному допросить возможного похитителя мобильного телефона. Уголовное дело было приостановлено «по основаниям неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». А 28 октября сотрудница МВД получила от адвоката задержанного взятку в 30 тысяч рублей.

«Бывшая сотрудница МВД обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом за незаконные действия»). Также перед судом предстанет бывший адвокат, обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»)», — сообщили в ведомстве.