Тверь, , 18:00 — REGNUM Дополнительно 20 пунктов для вакцинации от коронавирусной инфекции открылись в Тверской области, приём жителей там начнут с 23 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области. Вопрос рассмотрен 22 января на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, которое провел губернатор Игорь Руденя. Задача по масштабной, массовой вакцинации населения от коронавируса поставил президент России Владимир Путин. По поручению Игоря Рудени в муниципалитетах Тверской области готовится необходимая для этого инфраструктура.

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Всего по данным на 22 января в Тверскую область поставлено более 22,7 тысяч доз вакцины «Спутник V». Уже 4 393 человека в регионе сделали прививку, использовано 19% от общего количества поставленной в Тверскую область вакцины. Новые пункты вакцинации с 23 января заработают в Бежецкой, Бологовской, Весьегонской, Западнодвинской, Зубцовской, Калининской, Калязинской, Кашинской, Конаковской, Кувшиновской, Лихославльской, Максатихинской, Нелидовской, Оленинской, Осташковской, Рамешковской, Селижаровской, Торжокской ЦРБ, в больнице «РЖД-Медицина» и медико-санитарной части МВД России по Тверской области.

В настоящее время прививки от COVID-19 можно сделать на базе областной клинической больницы, клинической больницы скорой медицинской помощи Твери, городских больниц №1 и №7, центра специализированных видов медицинской помощи им. В.П. Аваева, медико-санитарной части №141 Удомли, а также четырех ЦРБ в Вышнем Волочке, Кимрах, Ржеве и Торжке. 22 января дополнительный кабинет для вакцинации открыт в горбольнице №4, в первый день прививки получили 25 человек: это сотрудники детской городской больницы №1 и пациенты поликлиники. В целом здесь готовы вакцинировать до 40 человек в день, в перспективе — до 100.

С 10 февраля в регионе будет открыто ещё несколько кабинетов для вакцинации, также в Тверской области будут работать прививочные бригады — они будут проводить вакцинацию жителей тех населённых пунктов, где не планируется открытие кабинетов. Выездные прививочные бригады также проведут вакцинацию сотрудников и проживающих в 37 социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, специалистов предприятий с коллективами свыше 100 человек. Прорабатывается вопрос о выездах прививочных бригад к ветеранам Великой Отечественной войны.

Записаться на вакцинацию в действующих прививочных кабинетах может любой желающий по номеру 122, либо через региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, а также по телефонным номерам прививочных пунктов в будние дни. Идёт работа по организации записи через портал Госуслуги. На прививку необходимо приходить с паспортом, СНИЛС, страховым полисом.