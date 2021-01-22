Берн, , 17:58 — REGNUM Пять пожилых жителей Швейцарии умерли после вакцинации от коронавируса препаратом от Pfizer, сообщает 22 января швейцарский фармацевтический регулятор Swissmedic.

По утверждению регулятора, их смерть не связана с вакцинацией и вызвана сопутствующими заболеваниями.

Уточняется, что на сегодняшний день Swissmedic получил 42 отчета о предполагаемых побочных реакциях на вакцинацию.

«Большинство сообщений (62%) не были серьезными и включали умеренные реакции, которые уже известны из клинических испытаний. 16 сообщений (38%) были классифицированы как серьезные, а пять сообщений были связаны с летальным исходом», — поясняется в заявлении Swissmedic.

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