Вашингтон, , 17:57 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано 188,9 тысячи случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 3,9 тысячи пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 22 января Университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику по заболеванию на основе официальных данных.

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Согласно его оценкам, за весь период с начала пандемии в США выявлено уже 24 633 805 инфицированных, подтверждено 410 383 летальных случая.

Напомним, накануне президент США Джозеф Байден объявил о введении режима карантина для въезжающих в страну из-за рубежа.

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