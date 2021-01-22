Раменское, Московская область, , 17:56 — REGNUM Прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова по уголовному делу об убийстве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление надзорного ведомства по Московской области.

Бывший чиновник обвиняется в убийстве заместителя главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. По версии следствия, обвиняемый испытывал к женщине неприязненные отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство произошло в ночь на 2 мая 2019 года. По версии следствия, бывший глава района убил 39-летнюю Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. 29 мая Кулаков досрочно сложил свои полномочия главы района. По данным СМИ, у Кулакова могла быть любовная связь с жертвой.

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