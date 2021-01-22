Москва, 22 января 2021, 17:47 — REGNUM Сегодня старейший общественный полицейский интернет-ресурс России — Форум сотрудников МВД обратился к обществу с призывам не выходить на протестные акции:
Друзья!
В последние дни в сети со стороны представителей организаций, финансируемых иностранными государствами, распространяются призывы к нарушения закона в виде участия в несанкционированных митингах в поддержку обласканного западом Навального. Этот человек был признан судом преступником, после чего вновь пренебрег нашими законами и был водворен в следственный изолятор судебным решением.
Обильно используя ложь и фейки, подельники Навального провоцируют людей под правонарушения, в том числе и сотрудников полиции, росгвардии и пенсионеров этих служб. Жаждут крови и столкновений.
Мы призываем Вас к обратному — оставайтесь 23 января 2021 года дома!
Безусловно, проблем, которые нужно решать много. Но давайте это делать сами, без участия и контроля агентов иностранного влияния. Помогать себе будем законными способами, а не ассоциировать себя с преступниками, которым не пошел на пользу гуманный условный срок!
Администрация Форума сотрудников МВД
Администратор форума — Андрей Мучкин прокомментировал для ИА REGNUM обращение, сообщив что его поддерживают не только посетители форума из России, но и полицейские из Беларуси и даже Украины. Подобная география обусловлена тем, что полицейские соседних стран как на себе, так и и на населении страны в живую испытали к чему приводят акции, которые организуются с использованием зарубежного капитала.