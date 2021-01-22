Бишкек, , 17:46 — REGNUM В 2020 году в Киргизии произошел значительный спад рождаемости — в стране родились лишь 158 174 младенца. Об этом сообщили в государственной регистрационной службе республики.

Это на 15 427 новорожденных или почти на 9% меньше показателя рождаемости в 2019 году.

Также стало известно о том, что в течение 2020 года в республике зарегистрировали 40 001 факт смерти граждан.

То есть за прошлый год в стране умерло на 6 684 человека или на 20% больше, чем в 2019 году.

Такую ситуацию в регистрационной службе Киргизии объясняют тем, что «2020 год для киргизстанцев был сложным и неоднозначным».

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в 2019 году в Киргизии родились 173 601 младенец. Также за этот год в республике умерли 33 317 человек.