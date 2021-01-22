22 января 2021 | Время чтения 1 мин

Архангельск, , 17:42 — REGNUM Река Емца, приток Северной Двины в Архангельской области — часть древнего водного пути из Новгорода в Заволочье, будущую Двинскую землю. Ее исток в 2 километрах от реки Онеги, из которой новгородские ушкуйники Емецким волоком тащили свои лодки-ушкуи в Емцу, и по ней попадали в Северную Двину.

Мелководная река Емца в Архангельской области – часть древнейшего водного пути из Новгорода в Заволочье, будущие Двинские земли. Примерно на середине ее длины расположен поселок Емца Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Для жителей поселка Емца река – центральная улица Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Примерно на середине 200-километровой реки расположен поселок Емца, крупнейшими «градообразующими» объектами которого являются учреждение УФСИН и мост на железной дороге Архангельск-Москва. В ноябре 1919 года за мост шли жестокие бои между наступавшими белыми и державшими оборону красными. Мост красные не удержали, но взорвали его, чем задержали наступление белых на Плесецк. Окрестности до сих пор изборождены следами окопов, ходов сообщения и блиндажей.

В поселке два «градообразующих» объекта – железнодорожный мост и учреждение УФСИНа Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Емца – порожистая река, опасная для лодок. Иногда они терпят крушение, как эта емецкая лодочка под железнодорожным мостом Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Но самое интересное для путешественника — емецкие лодки. В поселке их десятки, и весной-осенью все они лежат на берегах Емцы. Это длинные, плоскодонные, с высокими бортами, лодки с подвесным мотором. Корпус их делают из фанеры, а последнее время из алюминия. Такая конструкция идеально подходит для мелководной, с каменистым дном, быстрым течением и порогами, Емцы. Длинный узкий корпус лодки хорошо держит курс, и преодолевает пороги. Прототип емецких суденышек — древнейшая лодка-долбленка, сделанная из ствола дерева.

Все емецкие лодки одной конструкции, и, чтобы отличить одну от другой, их красят в разные, яркие цвета Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Все берега в поселке заняты лодками Владимир Станулевич © ИА REGNUM Емецкая лодка – это плоскодонная, с высокими бортами и кормовым транцем для подвесного мотора, лодка Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Держат лодки не на воде, как на других реках, а вытаскивают на берег Владимир Станулевич © ИА REGNUM

Раньше ее корпус делали из фанеры Владимир Станулевич © ИА REGNUM А теперь чаще – из алюминия Владимир Станулевич © ИА REGNUM

После осмотра Емцы, старого водного пути, возникают сомнения — ушкуи ли были транспортом новгородских покорителей Заволочья. Историки пишут, что ушкуй — наборная лодка с V образным днищем килограммов на 500 весом. Пройти Емцу, даже по высокой воде, на таком груженом ушкуе практически невозможно. Возникают версии об использовании новгородцами легких лодок из бересты, или плоскодонок, подобных лодкам из поселка Емца. Получается емецкая лодка — потомок по прямой линии не только от древней долбленки, но еще и наследница судов новгородских создателей Русского Севера.

Исток Емцы в 2 километрах от реки Онеги, и по этому волоку новгородские ушкуйники тащили свой лодки-ушкуи в Емцу

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