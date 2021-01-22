Красногорск, , 17:38 — REGNUM В рамках губернаторской программы льготного кредитования на покупку жилья для семей в Подмосковье в 2021 году планируется выдать свыше одной тысячи займов. Об этом 22 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

В рамках этой программы ставка по займу снижена на 3%. При этом заявка на получение кредита на покупку жилья составляет от 3 до 10 дней. В случае одобрения семьи могут обратиться за получением ипотеки в течение 12 месяцев.

«С начала реализации программы от жителей поступило 387 заявок, из них 204 получили одобрение. В 2021 году планируется предоставить более 1 тысячи льготных кредитов», — отмечено в сообщении.

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