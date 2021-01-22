Киев, , 17:33 — REGNUM Министерство образования Украины уверяет, что ни один выпускник 9-х классов не будет лишен права на продление получения полного общего среднего образования.

Соответствующее заявление ведомство сделало сегодня, 22 января, передает корреспондент ИА REGNUM.

В заявлении отмечается, что обеспечение равного доступа к качественному полному общему среднему образованию для каждого ребенка является ключевым приоритетом для государства Украина.

«Министерство… обращает внимание на то, что ни один выпускник 9-х классов не будет лишен права на продолжение получения полного общего среднего образования», — говорится в разъяснении.

Вместе с тем, в ведомстве признают меры по «усовершенствованию образовательной сети, осуществляемые в последнее время органами местного самоуправления».

«Данные меры… в связи с реализацией административно-территориальной реформы и в соответствии с перспективами внедрения с 2027 года профильного образования, направлены на существенное улучшение качества и ресурсного обеспечения образования, в частности в сельской местности», — отмечает министерство.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские СМИ сообщили в этом году в рамках реформы образования большинство школ лишится права принимать на учебу старшеклассников. Соответствующее заявление было подтверждено мнением целого ряда учителей и директоров школ в Киеве.

В распоряжение СМИ попал учебный план для одного из крупных районов Киева, согласно которому из более чем 60 существующих на данный момент общеобразовательных средних школ после реформы остается 15, в которых можно получить полное среднее образование.