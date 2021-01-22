Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В петербургских школах, по данным городского комитета по образованию на 22 января, по причине болезни отсутствуют 978 детей и 632 педагога.

Как отметил в ведомстве, тенденция к существенному сокращению количества заболевших, которая наметилась в начале нового учебного полугодия, продолжается. Поэтому, как отметили в ведомстве, городские власти приняли решение вернуть к работе дошкольные образовательные учреждения.

«Решение об открытии учреждений дополнительного образования после двухмесячной работы в дистанционном режиме было принято по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу на фоне значительного снижения заболеваемости петербургских школьников и педагогов», — пояснили в комитете по образованию.

Как сообщало ИА REGNUM, все дополнительное образование было переведено на дистанционный режим работы с 9 ноября 2020 года. С 23 января 2021 года учреждения дополнительного образования смогут начать учебный процесс в очном формате при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, а также требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

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