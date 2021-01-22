Арзамас, Нижегородская область, , 17:31 — REGNUM Майора полиции из города Арзамаса Дмитрия Курташкина, спасшего 30 человек из горящего общежития, наградили медалью «За смелость во имя спасения». Об этом сообщили в управлении МВД России по Нижегородской области.

Пожар произошел 14 января в жилом здании на улице 9 Мая. В это время Дмитрий Курташкин находился в опорном пункте полиции, расположенном в соседнем доме.

Услышав шум, полицейский выбежал на улицу и, поняв, что в горящем общежитии есть люди, вызвал медиков и пожарных, после чего бросился спасать пострадавших жильцов из пожара.

Вход в общежитие был полностью затянут дымом, поэтому Курташкину пришлось проникнуть в здание через второй этаж, забравшись по трубе теплотрассы.

Полицейский искал в задымленных коридорах и комнатах жильцов и направлял их на пожарную лестницу. Восьмилетнего мальчика и семилетнюю девочку, которые находились в общежитии без родителей, Курташкин самостоятельно вынес к лестнице.

На пятом этаже задымление было настолько сильным, что полицейскому пришлось действовать вслепую. Он шел на крики о помощи, искал пострадавших и помогал им выйти на балкон пожарного выхода.

Одна из эвакуированных женщин неожиданно вспомнила, что в соседней комнате должны находиться две сестры, родителей которых не было дома. Участковый вернулся на пятый этаж и вывел оттуда еще двух девочек.

В общей сложности до приезда экстренных служб Дмитрий Курташкин эвакуировал из горящего здания общежития 30 человек.