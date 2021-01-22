Красногорск, , 17:32 — REGNUM Около 28 тысяч многодетных семей Подмосковья обеспечили бесплатными земельными участками. Об этом 22 января сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Среди муниципальных образований региона одним из лидеров является городской округ Щелково, там земельные участки получили более 1,6 тысячи семей.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, с начала 2021 года в регионе согласовали несколько участков земли для бесплатного предоставления 27 многодетным семьям в 14 городских округах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье разрабатывают новую экипировку для армии

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье намерены выдать тысячу льготных кредитов на жилье