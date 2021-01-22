Рязань, , 17:48 — REGNUM Прививку от COVID-19 сделал 22 января губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. Вместе с ним вакцинацию прошёл и министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

Глава региона прививался в городской поликлинике № 2 Рязани. В прививочном пункте медучреждения, по словам главного врача областной клинической больницы им. Семашко Людмилы Сорокиной, сделали уколы уже более 150 человек.

«Призываю всех не откладывать вакцинацию. Это очень важно. Как видите, я и министр здравоохранения тоже сегодня сделали прививку. Многие люди уже прошли этот процесс или только собираются. Мы обязательно об этом будет говорить, чтобы рязанцы видели, что прививка — это не страшно, а очень важно и необходимо для того, чтобы защитить себя и своих близких. Статистически в регионе сейчас ежедневно прививают порядка 120 человек. Процесс организован понятно и логично. Думаю, что уже в понедельник, 25 января, мы должны выйти на количество 500 человек в день», — сказал губернатор.

Рязанская область уже получила более 15 тысяч доз вакцины, в ближайшее время ожидается поставка ещё 45 тысяч доз «Спутник V». С 25 января в регионе увеличат число прививочных пунктов с 11 до 33, а также запустят мобильные группы в населённые пункты, где нет поликлиник и больниц.