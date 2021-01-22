Рязань, 22 января 2021, 17:48 — REGNUM Прививку от COVID-19 сделал 22 января губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает пресс-служба правительства региона. Вместе с ним вакцинацию прошёл и министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий.
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Глава региона прививался в городской поликлинике № 2 Рязани. В прививочном пункте медучреждения, по словам главного врача областной клинической больницы им. Семашко Людмилы Сорокиной, сделали уколы уже более 150 человек.
Рязанская область уже получила более 15 тысяч доз вакцины, в ближайшее время ожидается поставка ещё 45 тысяч доз «Спутник V». С 25 января в регионе увеличат число прививочных пунктов с 11 до 33, а также запустят мобильные группы в населённые пункты, где нет поликлиник и больниц.