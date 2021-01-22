Лондон, , 19:16 — REGNUM В Британии Индекс репродукции COVID-19 — параметр, характеризующий рост или упадок инфекционного заболевания — опускается ниже единицы впервые с декабря. Об этом 22 января сообщает BBC.

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Британские ученые просчитали, что скорость распространения COVID-19 находится между 0.8 и 1. Показатель ниже 1 означает, что инфекция отступает.

Недавно национальная статистическая служба Великобритании сообщила, что случаи заражения COVID-19 пошли на убыль по всей стране.

В Северной Ирландии, тем не менее, число заражений продолжает рости и там новая волна пандемии распространяется с начала января.

Число заражений возросло в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, согласно данным нацильного центра статистики.

В Великобритании за последние сутки от COVID-19 умерли 398 человек, а суммарное количество летальных исходов в стране от данного заболевания составляет 55 024.