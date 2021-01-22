Москва, , 17:02 — REGNUM Ремонт памятника русскому полководцу Александру Суворову завершен в Москве. Об этом 22 января сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Монумент был очищен от загрязнений, также был отреставрирован постамент памятника, рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Специалисты перебрали гранитную облицовку постамента скульптуры и пушек, очистили поверхности бронзы и гранита от загрязнений, докомпоновали сколы и загерметизировали швы, провели консервацию бронзы и уплотнили патину. Также они заменили разрушенные плиты мощения», — заявил Емельянов.

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