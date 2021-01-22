Москва, , 16:58 — REGNUM Бесплатные билеты на катки ВДНХ, Парка Горького и ГУМ-Каток сможет получить любой, кто пройдет небольшой квест и примет участие в викторине, правильно ответив на вопросы.

Накануне всероссийского Дня студента, который отмечают 25 января в рамках ежегодной акции «Татьянка», участники команды «Молодежка ОНФ» подготовили в Москве небольшой квест. Он пройдет 23 и 24 января. Тем, кто захочет получить бесплатный билет на один из трех главных столичных катков, необходимо отыскать организаторов акции, которые будут в экипировке «со снегирем», и принять участие в викторине под названием «Моя Россия. Страна, которой горжусь!»

«Татьянин день, — пожалуй, один из лучших праздников студенческих лет! Не устану повторять: вы можете стать кем угодно — это лишь вопрос самодисциплины. Желаю каждому, кто учится сегодня, — легкости, уверенности в собственных силах и возможностей, которые никак нельзя упустить. Важно помнить — главное, не выучить предмет, а понять его, докопаться до сути. Тогда учеба принесет плоды. С Днем студента!» — поздравил молодежь с наступающим праздником заместитель руководителя исполкома ОНФ Игорь Кастюкевич.

Также для участников акции подготовлены специальные стикеры-карикатуры с «Татьянкой» — собирательным образом всех студентов России. В каждой карикатуре студенты смогут узнать себя и веселые случаи из повседневной жизни.

Найти участников команды «Молодежка ОНФ» можно в 5-ти точках центра города: на Триумфальной площади, ул. Никольской, а так же в районе станций метро Парк Культуры, Трубная и Третьяковская.