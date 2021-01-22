Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Число случаев заражения коронавирусом В США за прошедшие сутки выявлено 188,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщает 22 января университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в США было зафиксировано 188 952 случая заражения коронавирусом.

Общее число заразившихся после этого составило в США 24,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, список умерших от COVID-19 насчитывает в США более 410 тыс. человек.

США остаются на первом месте в мире по масштабам распространения эпидемии и по количеству умерших от COVID-19.

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