Ханты-Мансийск, , 16:54 — REGNUM В Югру 25 января должно поступить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своём аккаунте сети Instagram.

Вакцинация Zdrav74.ru

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«Вакцина поступит на аптечную базу в Сургутском районе, в течение 2−3 дней доставим ее в Сургут, Нижневартовск, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск и в течение недели — во все поликлиники автономного округа», — отметил главный врач Югры.

В автономном округе к массовой вакцинации готовят около 80 пунктов.

Напомним, ранее Алексей Добровольский сообщил о сокращении ковидных коек в ХМАО. На 22 января стационарное лечение продолжают 1311 пациентов с COVID-19, а число развернутых ковидных коек составляет 2290. Ранее ковидный коечный фонд составлял 3400 коек.