Тегеран, , 19:23 — REGNUM Али Хаменеи, второй Высший руководитель Ирана, опубликовал в своем твиттере фотографию, призывающую к нападению на Дональда Трампа в отместку за прошлогоднее убийство иранского военного командира Касема Сулеймани. Об этом 22 января сообщает BBC.

Али Хаменеи опубликовал в своем твиттере фотографию мужчины играющего в гольф, который очень напоминает Трампа, и над которым нависает тень военного самолета.

«Месть неизбежна», — сообщает надпись на фотографии.

Некоторые пользователи уже высказали недовольство и попросили заблокировать аккаунт Хаменеи.

Год назад в Багдаде американским беспилотником был убит генерал Касем Сулеймани, под руководством которого Иран укрепил свои боевые группировки и расширил военное присутствие в Ираке и Сирии.

Трамп сказал, что генерал был «прямо и косвенно ответственен за смерть миллионов людей».

В ответ Иран запустил ракеты на иракскую базу, где размещались американские войска, и предупредил о дальнейших военных действиях.

В последнем твите Хаменеи слово «месть» выделено красным цветом, а далее сообщается: «Убийца генерала Сулеймани и тот, кто это запланировал, должны будут заплатить».

Твиттер еще не ответил на просьбы подписчиков удалить аккаунт иранского лидера.

«Почему этот жестокий психопат может открыто призвать к убийству бывшего президента США?» — один из пользователей написал на английском языке.

«Трамп запрещен, а этот пост нет. Это что, шутка?» — написал другой пользователь.

Напомним, что твиттер заблокировал Трампа после того, как он, по общему мнению, через свой аккаунт поощрил насилие и протесты в Капитолий 6 января.