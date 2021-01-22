Новотроицк, Оренбургская область, , 16:49 — REGNUM Здание бывшего кинотеатра «Экран» в Новотроицке Оренбургской области будет снесено. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер.

Кинотеатр «Экран». Новотроицк Orenburg-gov.ru

Что касается освободившейся территории, то она будет благоустроена. Появится общественное пространство. Также станет возможно продлить сквер «Вечно живым». Сейчас первоочередной задачей является разработка проекта благоустройства.

«При этом должны быть обязательно учтены мнения жителей Новотроицка — такую задачу я поставил перед муниципалитетом», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, мэрия Новотроицка выкупила развалины в декабре за 9 млн рублей. 2 млн из этой суммы вернутся в бюджет в виде налогов. Эпопея с разрушающимся зданием длилась 15 лет. Долгое время оно было пристанищем бомжей. Тогда чиновники не исключали, что оно может быть восстановлено. Однако добавляли, что в городе уже имеется современный кинотеатр. В качестве второго варианта предполагалось снести здание.

Отметим, кинотеатр «Экран» был открыт в 1972 году. Площадь трёхэтажного здания составляет почти 2 тыс. кв. метров.

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