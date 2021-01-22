Вашингтон, , 16:48 — REGNUM В США за последние сутки зафиксировано почти четыре тыс. смертей пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, за последние 24 часа в США скончались 3955 человек, заразившихся коронавирусом.

С учетом этих данных, общее число жертв эпидемии превысило в США 410 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент США Байден заявил, что список умерших от COVID-19 вырастет до 500 тыс. человек.

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