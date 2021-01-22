Волгоград, , 16:54 — REGNUM Рядовому армии вынесен обвинительный приговор по делу о незаконном производстве и сбыте наркотических средств в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ. Мужчина заинтересовался в интернете предложением о высокооплачиваемой работе, приготовил почти один килограмм синтетического наркотика, и теперь отправится в колонию строгого режима.

На предложение о заработке военнослужащий откликнулся в августе 2019 года. В конце октября участники преступной организации, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, предложили ему приготовить наркотики. За работу рядовому полагалось 130 тысяч рублей в первый месяц, в последующие — до 500 тысяч рублей в зависимости от количества произведённого наркотического средства. Мужчина арендовал в Волгограде дом, разместил в нём химическую лабораторию, получил от сообщников 160 грамм исходного сырья. Как установил суд, в период с 21 по 27 ноября военнослужащий приготовил 844 грамма запрещённого вещества, часть из которого расфасовал для дальнейшего сбыта. 27 ноября злоумышленника задержали.

Поскольку обвиняемый на момент совершения преступления являлся военнослужащим, уголовное дело рассмотрел Южный окружным военный суд. Он приговорил рядового к 15,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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