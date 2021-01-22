Калуга, 22 января 2021, 16:51 — REGNUM В Калужской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Открыто 19 пунктов вакцинации, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Планируется к открытию еще 21 пункт. Об этом 22 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса
Фото министерства здравоохранения Калужской области

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По данным ведомства, в области сформировано три мобильных пункта и 26 выездных медицинских бригад. Дополнительно будет создано ещё 20 бригад. По состоянию на 21 января в Калужскую область поступило 13 тыс. 232 дозы вакцины. Первым компонентом привито 5144, вторым — 560 человек.

В медицинских организациях имеется морозильное оборудование для хранения вакцины — морозильники и морозильные камеры, холодильники, специальные медицинские сумки и термоконтейнеры, укомплектованные хладоэлементами и термоиндикаторами. В ближайшее время их количество будет увеличено. На приобретение оборудования из областного бюджета выделены дополнительные средства.

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