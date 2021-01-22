Москва, , 16:29 — REGNUM В рамках тематической недели «Новый год — большие цели» участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Фёдор Владимиров из Пермского края, Динара Гафина из Татарии, Диана Галстян из Москвы, Екатерина Сталевская из Тюменской области и Валерия Полынцева из Волгоградской области запустили акцию «Добрая суббота».

С 18 по 24 января в сообществе конкурса «Большая перемена» проходит неделя «Новый год — большие цели». В течение всей недели школьники строят планы на год, узнаюто том, как выбрать сферу для реализации, развить soft skills и научиться планировать свое время.

По мнению подписчиков сообщества «путь к большим переменам начинается с настоящих дел». Поэтому ребята предложили всем школьникам начать новый год с добрых привычек и запустили акцию «Добрая суббота». Участники акции смогут провести выходной день, помогая окружающим и совершая настоящие поступки. Покормить птиц, убрать снегво дворе, принести продукты пожилым соседям или просто провести время с семьей — задачи «Доброй субботы» под силу выполнить каждому!

23 января в течение всего дня школьники и их родители могут следовать предложенному участниками «Большой перемены» плану и публиковать фото и видео своих добрых делв комментариях под постом о старте акции «Добрая суббота» и в своих социальных сетях с хэштегами #БольшаяПеремена #ДобраяСуббота.

«Добрые субботы» станут традицией «Большой перемены» и будут проводиться еженедельно.