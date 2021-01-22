Архангельск, , 16:21 — REGNUM 23 января проход на главную площадь Архангельска будет ограничен — власти решили демонтировать новогоднее убранство. Об этом ИА REGNUM сообщили в горадминистрации.

«В субботу, 23 января здесь будет работать крупногабаритная техника, которая демонтирует главную елку и другие праздничные атрибуты новогодних каникул. В связи с этим проход на площадь Ленина в целях безопасности будет ограничен», — сообщили в мэрии.

Отметим, что ранее архангельские власти собирались приступить к демонтажу новогодних арт-объектов не 23, а 18 января. О причинах переноса сроков этих работ чиновники не сообщили.