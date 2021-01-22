Калуга, , 16:47 — REGNUM В деревне Хлуднево Думиничского района 22 января состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине подвига бойцов отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками в январе 1942 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении ФСБ России по Калужской области

Митинг в деревне Хлуднево Думиничского района Фото пресс-службы управления ФСБ России по Калужской области

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения НКВД СССР была сформирована в 1941 году в Москве. Перед бригадой стояли задачи по разведке тыла противника, выявлению планов командования гитлеровской армии, оказанию помощи Красной Армии проведением диверсий в тылу врага. В спецформирование отбирались спортсмены, студенты и преподаватели ВУЗов, рабочие и служащие, способные к самостоятельным действиям в сложных условиях. Ядром бригады являлись работники центрального аппарата, преподаватели и курсанты Центральной школы НКВД и Высшей пограничной школы.

Зимой 1941−1942 годов битва под Москвой была в самом разгаре. Ожесточенные бои разгорались за город Сухиничи, имеющий важное стратегическое значение, превращенный гитлеровцами в узел сопротивления. Большое влияние на ход военных действий внесла погода. Зима оказалась не только суровой, но и многоснежной, что существенно затрудняло передвижения войск. 23 января 1942 года отряду лыжников 2-го мотострелкового полка из состава бригады была поставлена задача перейти линию фронта и внезапным ударом выбить врага из деревни Хлуднево Думиничского района. Для выполнения боевой задачи командир отряда располагал 27 бойцами. Ценой своей жизни воины-чекисты выполнили задание и остановили продвижение гитлеровцев на Сухиничи. В живых остались только пять человек.

За проявленное мужество и героизм 22 участника боя были награждены, а заместителю политрука — Лазарю Папернику — присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. В честь Лазаря Паперника в 1966 году в Москве его именем названа улица. 17 декабря 1967 года в калужской деревне Хлуднево в память о героическом подвиге воинов-чекистов открыт обелиск боевой славы. В сентябре 2020 года состоялось открытие обновленного мемориала после реконструкции.

Ежегодно в годовщину знаменательного боя Управлением ФСБ России по Калужской области в деревне Хлуднево Думиничского района Калужской области проводится митинг, посвященный памяти бойцов отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР.

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