Варшава, , 16:15 — REGNUM Скончался польский художник-примитивист, проработавший всю жизнь шахтером, Эрвин Совка. Об этом Onet. pl сообщила директор Силезского музея в Катовице Соня Вилк, где собрана самая большая коллекция художника.

«У Эрвина Совки не было художественного образования, но непрофессиональным художником его сложно назвать. У него было собственное видение мира, он был чрезвычайно важной фигурой для польской культуры, также хорошо известной в мире. Например, его работы были опубликованы во Всемирной энциклопедии наивного искусства», — сообщила Соня Вилк.

Эрвин Совка родился в 1936 году в польском Гишовце, около города Катовице, в семье шахтеров. Свою профессиональную жизнь он также связал с добывающей промышленностью. Проработал всю жизнь шахтером. В то же время всегда увлекался живописью в жанре примитивизма, чем в итоге взыскал славу.

Его картины сейчас находятся в Государственном этнографическом музее в Варшаве, в Национальном музее во Вроцлаве, в Силезском музее в Катовице, а также в частных коллекциях. В 2013 году художник был награжден Золотой медалью Почета за заслуги перед Силезским воеводством, а в 2017 году — Серебряной медалью Gloria Artis за заслуги перед культурой Польши.

В июне художнику исполнилось бы 85 лет.