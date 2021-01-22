Брянск, , 16:25 — REGNUM Расчисткой русла реки Десна займутся в ближайшие два года в Брянске. Общая площадь обновлённой акватории составит 18 га, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе областной думы.

В прошлом судоходная Десна сильно обмелела и заилилась. В начале лета в Брянке запланированы работы по очистке русла на участке протяжённостью 5,7 км от Бордовичского водозабора до Литейного моста.

«Этот участок пользуется большой популярностью у рыбаков и отдыхающих, но занесён донными отложениями, мелким песком, бытовым мусором, корягами и камнями. Мероприятия по очистке помогут решить эту проблему. Работы будут вестись гидромеханизированным методом при помощи земснаряда. Тонны илистого песка, которые, по сути, являются бесплатным строительным сырьем, будут использованы в дальнейшем для строительства новых брянских дорог», — пояснил председатель постоянного комитета облдумы по проблемам последствий чернобыльской катастрофы и экологии Сергей Чесалин.

Расчистку реки проведут в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». На работы потратят около 116 млн рублей.