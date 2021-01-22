Джакарта, 22 января 2021, 16:06 — REGNUM Губернатор Западного Сулавеси Али Баал Масдар получил помощь от правительства провинции Центральный Сулавеси на сумму 702 млн рупий ($49,9 тысячи), сообщает Antara.
«Помощь жителей Центрального Сулавеси в ликвидации последствий стихийного бедствия в Западном Сулавеси является формой поддержки и солидарности», — отметил губернатор Центрального Сулавеси Русли Палабби.
«Это долг людей — продолжать помогать друг другу. Спасибо за вашу помощь и поддержку», — добавил губернатор Западного Сулавеси Али Баал Масдар, получая помощь.
Землетрясение магнитудой 6,2 потрясло провинцию Западный Сулавеси в Индонезии 15 января 2021 года. 90 человек погибли.
Как сообщало ИА REGNUM, ещё одно землетрясение произошло в провинции Северный Сулавеси в Индонезии.
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