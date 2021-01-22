Красногорск, , 16:05 — REGNUM Новый метод лечения беременных изобрели в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии (МОНИИАГ). Об этом 22 января сообщается на сайте правительства Подмосковья.

Методика используется для пациенток с бронхо-легочной патологией и фетоплацентарной недостаточностью (Изменения в плаценте, которые могут привести к гипоксии или задержке развития плода — прим. ИА REGNUM). В отношении таких больных сотрудники МОНИИАГ помимо основного лечения, стали применять термический гелиокс — гелиево-кислородную смесь, подогретую до 50−60°С. Эту технологию в НИИ применяли на протяжении нескольких последних лет, а сейчас в России данная технология применяется в случае тяжелого течения болезни, вызванной коронавирусной инфекцией.

«Применение ингаляций гелиокса для усиления доставки кислорода к тканям плода в условиях фетоплацентарной недостаточности, в сочетании с небулайзерной терапией, позволило повысить эффективность лечения, нормализовать функцию внешнего дыхания и ликвидировать гипоксию, связанную с неконтролируемым течением бронхиальной астмы у беременных», — рассказал директор МОНИИАГ Василий Петрухин.

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