Подгорица, , 16:04 — REGNUM Владелец компаний Adriatic Properties и Universal Capital Bank бизнесмен Петрос Статис купил для Черногории 10 тысяч вакцин для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщили из администрации президента Черногории Мило Джукановича.

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"Итак, на этот раз, благодаря благотворительности Петроса Статиса, владельца Adriatic Properties и Universal Capital Bank, которые успешно работают в Черногории, было предоставлено пожертвование 10 000 вакцин для борьбы с COVID-19, которые система здравоохранения Черногории получит в течение нескольких дней», — говорится в сообщении.

Это вакцина государственной китайской компании Sinopharm, которая официально одобрена и уже используется в нескольких странах мира.