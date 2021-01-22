Ростов-на-Дону, , 15:56 — REGNUM В Ростовской области организуют доставку жителей отдалённых населённых пунктов на вакцинацию от коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 января сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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«Вакцина поставляется в центральные районные больницы, куда можно обратиться по телефону. Записаться на получение прививки также можно, обратившись в фельшерско-акушерский пункт (ФАП), врачебную амбулаторию. Если в действующем на территории населённого пункта ФАПе есть разрешение на вакцинацию, это можно сделать в рамках ФАПа. В отдалённых пунктах, где нет ФАПов, мы будем организовывать доставку людей в центральную районную больницу для проведения вакцинации», — пояснил глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время участие в прививочной кампании приняли более 3,3 тыс. жителей Ростовской области. В регионе налажена работа 83 пунктов вакцинации. Рассматривается возможность работы мобильных бригад.

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