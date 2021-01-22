Москва, , 16:00 — REGNUM Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев встретился в Москве с Митрополитом Псковским и Порховским Тихоном и провел церемонию передачи Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю 12-ти икон, похищенных немецко-фашистскими оккупантами и вывезенных из СССР в Германию в годы Великой Отечественной войны.

Речь идет о серии из 12 минейных (месячных) икон, содержащих изображения святых, наиболее почитаемых в РПЦ в определенный месяц.

«В результате проведенных рядом структур мероприятий иконы были обнаружены в частной коллекции в одной из зарубежных стран. Работы по поиску утраченных икон проводились на основании обращения Митрополита Псковского и Порховского Тихона в адрес руководства России», — сообщили 22 января в пресс-службе Совбеза России.

Как подтвердила экспертиза, иконы написаны в мастерской самого Псково-Печерского монастыря неизвестными авторами еще в первой трети XVIII века. Все произведения находятся в хорошем состоянии. Для икон современные российские мастера изготовили киоты из карельской берёзы.