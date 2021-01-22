Москва, , 15:53 — REGNUM На сегодняшний день в медучреждения Красноармейска Московской области за помощью с признаками отравления обратились 145 человек. По информации Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, большая часть из них чувствует себя удовлетворительно.

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Всего в числе тех, кто пожаловался на тошноту, рвоту и диарею, 50 учащихся школы №4, 90 учащихся школы №3, а также четыре взрослых: из них один работник пищеблока школы №4, педагог школы №3 и два члена семьи одного из школьников. Кроме того, в больницу обратились и два ребёнка по контакту в семье.

«С 18 января в лечебные учреждения госпитализированы двое детей в состоянии средней степени тяжести», — уточнили ТАСС в ФМБА.

В агентстве подчеркнули, что всем пострадавшим была оказана необходимая помощь, назначено лечение. В настоящее время они находятся под постоянным медицинским наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января учащиеся двух школ в подмосковном Красноармейске пожаловались на признаки отравления. Всего за помощью медиков обратились почти сто школьников, а также двое сотрудников столовых.

По факту массового отравления следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»).

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