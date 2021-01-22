Минск, , 15:54 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Белоруссии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1813 и достигло 234 111. Об этом 22 января сообщает пресс-служба белорусского минздрава.

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«Зарегистрированы 234 111 человек с положительным тестом (на коронавирусную инфекцию)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в республике на сегодняшний день достигло 1628.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 218 831 человек вылечился от нового заболевания и что всего в Белоруссии было проведено 4 330 509 тестов на SARS-CoV-2.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в Белоруссии было выявлено 1804 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.