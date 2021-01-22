Москва, , 15:49 — REGNUM Власти Исландии объявили условия въезда иностранных туристов в 2021 году. Они будут зависеть от ситуации с COVID-19, но отрицательный ПЦР-тест на коронавирус будет обязательным для всех прибывающих в страну, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что ослабление условий въезда в Исландию запланировано с 1 мая 2021 года. Но это произойдет лишь в случае улучшения международной эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

С 1 мая Исландия введет для стран систему «светофора»: они будут разделены на зеленую, оранжевую и красную зоны по степени риска. Пассажиров из «оранжевых» и «зеленых» стран освободят от прохождения обязательного карантина и повторного ПЦР-теста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Исландии разработали новый план по открытию страны для туристов.

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