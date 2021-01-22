Калуга, , 15:57 — REGNUM На базе средней школы № 25 Калуги планируется открытие второго детского технопарка «Кванториум», сообщили 22 января корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

На базе средней школы № 25 Калуги планируется открытие второго детского технопарка «Кванториум»/ Kaluga-gov.ru

На реализацию проекта Калуга получит субсидию в рамках нацпроекта «Образование». На приобретение дополнительного оборудования и мебели будут выделены средства из городского бюджета. До конца 2021 года проект будет реализован в полном объеме. Он долгосрочный, поскольку предусматривает, в том числе, ремонт помещений. В школе будет открыт бассейн, которого долгие годы ждут местные жители. В дневное время в бассейне будут заниматься школьники, а вечером, по абонементам, — взрослые. В микрорайоне больших спортивных объектов нет, и это было бы хорошим подспорьем как для детей, так и взрослых.

«Тут у детей появится возможность получения дополнительного образования. Замечательные направления, востребованные в будущем. Это, прежде всего, техническая направленность и дисциплины, связанные с робототехникой, современными технологиями. Все это будет организовываться на базе профильных классов — химии, физики, биологии», — сказал городской голова Калуги Дмитрий Денисов.

Сейчас в Калуге действует один «Кванториум» — на улице Салтыкова-Щедрина. Набор групп производится по программам технической, социально-гуманитарной, естественнонаучной, художественной и туристско-краеведческой направленности.

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