Волгоград, , 15:46 — REGNUM Гражданам старше 65 лет, проживающим на территории Волгоградской области, ближайшие два месяца предстоит соблюдать режим самоизоляции. Изменения в постановлении губернатора опубликованы 22 января, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пожилая женщина в маске и перчатках Александр Куликов © ИА REGNUM

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Режим самоизоляции для пенсионеров продлевается четыре раза по две недели: с 25 января по 7 февраля, с 8 по 21 февраля, с 22 февраля по 7 марта и с 8 по 21 марта 2021 года. Таким образом, пожилых волгоградцев оставили дома сразу на два месяца.

Ранее срок самоизоляции продлевался с 11 по 24 января.