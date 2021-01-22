Уфа, , 15:41 — REGNUM Ухудшение погоды ожидается в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что в республике ожидается снег, который может перейти в мокрый снег, дождь со снегом. В некоторых районах ожидается гололед, метель, налипание мокрого снега на деревья и провода, на дорогах могут образовываться снежный накат, снежные заносы, гололедица.

Отмечается, что 23 января и 24 января в республике в утренние часы ожидается понижение температуры воздуха до минус 32 °C.

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