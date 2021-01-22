Алма-Ата, Казахстан, , 15:34 — REGNUM Тарифы на теплоснабжение для жителей Алма-Аты планируется снизить на 3% с 1 февраля 2021 года. Об этом 22 января сообщили в комитете по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Казахстана.

Общая экономия для населения Алма-Аты составит 552 млн тенге (98,2 млн рублей). Снижения тарифа удалось добиться за счет роста фактического объема оказываемых услуг по сравнению с плановым значением на 2020 год.

Кроме того, снижение тарифа произошло за счет перераспределения финансовой нагрузки с населения на бюджетные организации. Тариф для потребителей без счетчиков составит 5687 тенге (1012 рублей) за Гкал теплоэнергии, для потребителей со счетчиком — 4169,6 тенге (742 рубля).