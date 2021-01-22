Ростов-на-Дону, , 15:34 — REGNUM В прививочной кампании от COVID-19 приняли участие более 3,3 тыс. жителей Ростовской области. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.

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По его словам, активнее всего вакцинация проходит в Ростове-на-Дону, где ежедневно заявки на прививку оставляют от 200 до 250 человек. Запись доступна как на сайтах поликлиник и через call-центры, так и через единый портал госуслуг. В настоящее время все прививочные пункты, развёрнутые в Ростовской области, оснащены необходимым оборудованием.

В регион поступило достаточное количество вакцины. В настоящее время получили прививку 3 тыс. 305 человек. Вакцинация проводится препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), который даёт иммунитет до одного года.

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