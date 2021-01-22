Архангельск, , 15:31 — REGNUM В Архангельской области полный вакцинальный комплекс от COVID-19 получили 335 человек. Об этом на брифинге сообщила замминистра здравоохранения региона Татьяна Русинова, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, еще 1550 жителей региона прошли первый этап вакцинации.

«Осложнений после прививок не зарегистрировано», — отметила замминистра.

Напомним, регион получил 6 542 дозы вакцины «Гам-Ковид-Вак», на этой неделе ожидается поставка 10 000 доз, в течение следующей недели — еще порядка 20 000 доз.