По поручению президента РФ Владимира Путина 18 января в России стартовала массовая вакцинация населения от COVID-19. Процедура проводится бесплатно и на добровольной основе.

Параллельно снижается и число выявленных в России случаев заражения коронавирусом. За последние дни Санкт-Петербург несколько раз оказывался на первом месте в списке по числу выявленных случаев, обгоняя традиционно бравшую лидерство Москву.

В регионах задумались о послаблении ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Так, с 18 января учащиеся 6−11-х классов московских школ вернулись за парты. Также мэр Москвы Сергей Собянин увеличил квоту разрешённого числа зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах и распорядился возобновить работу музеев, библиотек и прочих учреждений культурного назначения.

Обо всех событиях, связанных с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM.

Термометрия. Николай Хижняк (с) ИА REGNUM