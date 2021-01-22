В Югре для массовой вакцинации от коронавируса развернут около 80 пунктов
В Югру 25 января должно поступить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник-V». Об этом сообщил руководитель департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в своём аккаунте сети Instagram.
В Калужской области продолжается вакцинация против коронавируса
В Калужской области продолжается массовая вакцинация населения от COVID-19. Открыто 19 пунктов вакцинации, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00. Планируется к открытию ещё 21 пункт, сообщает региональное министерство здравоохранения. В области сформировано три мобильных пункта и 26 выездных медицинских бригад. Дополнительно будет создано ещё 20 бригад. По состоянию на 21 января в Калужскую область поступило 13 тыс. 232 дозы вакцины. Первым компонентом привито 5144, вторым — 560 человек.
Коронавирус: эксперт оценила возможность нового роста заболеваемости
В будущем в России могут наблюдаться ещё небольшие подъёмы заболеваемости коронавирусом, несмотря на общее снижение масштабов эпидемии. Об этом 22 января заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24».
В Петербурге возвращаются к работе учреждения допобразования
В Санкт-Петербурге с 23 января возвращаются к работе учреждения дополнительного образования, деятельность которых ранее была приостановлена из-за пандемии коронавируса. О возобновлении работы таких учреждений 22 января сообщила на своей странице в соцсети вице-губернатор города Ирина Потехина.
Снижение заболеваемости не даёт повода расслабляться — о коронавирусе
В настоящее время можно лишь говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом, но небольшие подъёмы заболеваемости ещё возможны. Об этом 22 января заявил заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная на телеканале «Россия 24».
В Ростовской области организуют доставку селян на вакцинацию от COVID-19
В Ростовской области организуют доставку жителей отдалённых населённых пунктов на вакцинацию от коронавируса. Об этом в ходе онлайн-брифинга 22 января сообщил министр здравоохранения региона Юрий Кобзев.
В Архангельской области от COVID-19 скончались семь медиков
Более 4 тысяч архангельских медиков переболели COVID-19, семеро скончались.
Волгоградским пенсионерам продлили самоизоляцию на два месяца
Гражданам старше 65 лет, проживающим на территории Волгоградской области, ближайшие два месяца предстоит соблюдать режим самоизоляции — до 21 марта 2021 года.
Архангельский минздрав подтвердил 580 смертей от COVID-19
В Архангельской области выросло число жертв COVID-19.
В Тюменской области выявили за сутки ещё 159 заражений коронавирусом
В Тюменской области за сутки выявлено 159 случаев заражения коронавирусом. Об этом 22 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составил также 159 случаев.