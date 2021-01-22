Москва, , 15:26 — REGNUM За период вынужденных ограничений интерес публики к живым театральным представлениям только возрос. Об этом 22 января заявил глава Директорской ложи театров Москвы Марк Варшавер на телеканале «Россия 24».

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«Онлайн — это полумера. Я надеюсь, что после пандемии, несмотря на размышления каких-то наших товарищей, будет лучше. Потому что первое: зритель соскучился по театру. Актёры соскучились по ролям и работам. Поэтому почему же должно быть не так, как было до пандемии? Я хочу, чтобы было лучше, чем было до пандемии. И не сомневаюсь ни на секунду: лучше, потому что соскучились, лучше, потому что хотят работать и удивлять зрителя новыми работами», — заявил Варшавер.

Напомним, что 22 января в Москве возобновили работу федеральные музеи. Кроме того, смягчены требования по максимальной заполняемости зала театральных залов — порог повышен до 50% с 25%.