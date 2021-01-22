Москва, , 15:26 — REGNUM Российским автолюбителям напомнили порядок оформления ДТП по европротоколу. Видеоролик с подробными пояснениями выпустил Российский союз автостраховщиков (РСА). Об этом сообщается на сайте союза 22 января.

Читайте также: Автолюбителям напомнили случаи, когда можно безнаказанно оставить место ДТП

Так, оформить документы о ДТП по процедуре европротокола прямо на месте, без вызова сотрудников ГИБДД можно при условии, если в автоаварии никто не пострадал, участниками ДТП являются только два автомобиля и у обоих автовладельцев оформлен действующий полис ОСАГО.

Оформить документы можно несколькими способами — либо заполнить бумажный бланк, либо внести данные о ДТП в приложение «ДТП.Европротокол» или заполнить электронное извещение в приложении «Помощник ОСАГО».

В РСА напомнили, что в настоящее время оба эти приложения действуют на всей территории РФ и позволяют оформить небольшое ДТП примерно за 15 минут. Но между ними есть некоторые различия. «ДТП.Европротокол» позволяет выполнить фотофиксацию ДТП с последующим оформлением бумажного извещения о ДТП, а «Помощник ОСАГО» даёт возможность оформить извещение о ДТП в электронном виде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в российской Госавтоинпекции разъяснили автолюбителям случаи, когда они могут оставить место автоаварии без опасения быть наказанным.

Читайте ранее в этом сюжете: Оформить ДТП за 15 минут онлайн позволит новая редакция закона об ОСАГО